Помощь нужна срочно: зрители ТВЦ собирают средства на лечение Савелия Селюгина из Мурманска

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!".

Герою нашего следующего сюжета Савелию Селюгину из Мурманска - 15 лет. У мальчика - четвертая стадия лимфомы Ходжкина. Онкология, поражающая лимфатическую систему. Савелий перенёс множество курсов полихимиотерапии, трансплантацию костного мозга. Казалось, удалось выйти в ремиссию. Но страшная болезнь вернулась. Врачам пришлось провести еще одну пересадку. И сейчас срочно требуются специальные препараты – чтобы не допустить смертельных осложнений. Собрать почти четыре миллиона рублей родители не в состоянии. Савелий прошёл непростой путь и именно сейчас больше нуждается в помощи неравнодушных людей.

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Савелия. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Жизненно важные препараты необходимы Савелию срочно.

Операция по пересадке костного мозга у пятнадцатилетнего Савелия уже позади. Но контакт с внешним миром – под запретом. В палате - только врачи и папа.

"Нулевой пациент. То есть у него сейчас момент, когда его иммунитет отключен, а иммунитет донора еще пока не заработал", - рассказал Владислав Селюгин, отец Савелия.

С мамой Савелий общается только по телефону. Но она тоже всё время рядом, каждый день спешит в клинику.

"С папой у него хорошие отношения, поэтому с папой он лежит, да и вот если что-то приготовить, постирать как-то мне это всё проще, за стерильностью последить, всё это обрабатываю, в несколько пакетов", - говорит Екатерина Селюгина, мама Савелия.

У Савелия не было никаких проблем со здоровьем. Занимался плаваньем, лыжным спортом. Но три года назад сломал руку. Рентген показал трещину и кистозное новообразование в кости. Провели обследование - КТ, МРТ. Врачи обратили внимание на увеличенные лимфоузлы. Сделали биопсию лимфоткани. И диагноз оказался шокирующим - лимфома Ходжкина. Онкология. Четвертая стадия.

"Болезнь на самом деле очень коварная. Она себя никак не проявляла. И когда мы о ней узнали - это была уже четвертая стадия, представляете?" – говорит Владислав Селюгин.

Диагноз от Савелия никто не скрывал. Сначала он прошел три курса химиотерапии в Мурманской детской больнице. "Это было самое худшее, у меня ужасно болел живот, мне было ужасно плохо. Мне один раз было настолько плохо, что я упал, я еле дошел, дополз что ли, было реально плохо", - рассказал Савелий.

Стабилизировать его состояние в Мурманске не удалось. Савелия направили в клинику Петербурга. После высокодозной химио- и иммунотерапии провели трансплантацию костного мозга. Аутологичную - когда пересаживают собственные стволовые клетки.

"Достаточно эффективная процедура, но почему-то не дала ему результатов и буквально уже через несколько лет мы снова лежим", - отметил отец Савелия.

К сожалению, не удалось избежать и осложнений после предыдущей таргетной иммунной терапии. "У него диабет появился, тоже вот еще испытание ему, потому что очень тогда расстраивался, потому что пришлось изменить питание. Он много читал, он знает про диабет больше, чем я", - рассказала Екатерина Селюгина.

Сейчас Савелию провели ещё одну пересадку костного мозга. На этот раз - уже от донора. Им стала его старшая сестра. И сейчас, когда у мальчика еще не сформировался иммунитет, организм под смертельной угрозой - очень высок риск инфекционных осложнений, сепсиса и летального исхода. Срочно необходимы препараты, позволяющие этого избежать. Вот только стоимость лекарств - почти четыре миллиона рублей. Совершенно неподъемная сумма для родителей, у которых трое детей.

"Всей семьей уверены, что победим эту болезнь. И будем очень благодарны. если кто-то откликнется и поможет нам в этом", - сказал Владислав Селюгин.

Савелий - очень сильный. Он мужественно держится, но из последних сил. "Иногда замыкается в себе, но, чтобы плакать, жаловаться - ну, он как-то всё в себе переносит", - говорит Екатерина Селюгина.

Он очень скучает по близким, по любимой собаке. Главная мечта у Савелия сейчас - вылечиться и вырваться из больничных стен. Сделать самое элементарное - выйти на прогулку, просто подышать воздухом.

"Я пропускаю действительно очень многое - я пропускаю школу, общение с людьми, вот это меня печалит сильно, грустно", - сказал Савелий.

В его долгой и тяжелой борьбе с болезнью сейчас самый сложный этап. И очень важно, чтобы помощь пришла вовремя.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Савелия Селюгина, программа 2590