ФСБ и КГБ сорвали попытку Киева ввезти в Россию более 500 бомб

Сотрудники ФСБ пресекли попытку Украины ввезти в Россию более 500 взрывных устройств для совершения терактов.

Эта операция была выполнена совместно с коллегами из белорусского КГБ, сообщил директор ФСБ России Александр Бортников.

"В начале года совместно с КГБ Республики Беларусь пресечена организованная Киевом попытка ввоза в РФ более 500 взрывных устройств с целью осуществления терактов", - сказал он.

Бортников подчеркнул, что такая статистика свидетельствует о масштабах угроз, идущих от Украины.

Кроме того, российские силовики при поддержке коллег из стран СНГ сорвали серию вооруженных нападений в Москве и других регионах страны