Лунный календарь для дачников и огородников на июнь 2026 года: что сажать и как ухаживать за садом

Июнь — это долгожданный старт лета. Позади тревоги из-за возвратных заморозков, рассада наконец-то заняла свои места на грядках, а сад покрылся густой зеленью. В этом месяце на первый план выходят полив, подкормки, прополка и защита растений от вредителей. Чтобы ваш труд принес максимальную отдачу, а растения развивались гармонично, предлагаем сверить свои планы с лунным ритмом на первый летний месяц с помощью лунного календаря садовода на июнь 2026 года от телеканала "ТВ Центр".

Календарь фаз Луны

1–14 июня — убывающая Луна. Соки растений устремляются вниз, к корневой системе. Это время укрепления корней и развития того, что зреет под землей.

15 июня — Новолуние. Энергетический спад. Растения уязвимы, любые манипуляции с ними лучше исключить.

16–29 июня — растущая Луна. Жизненные силы направлены вверх: от корней к стеблям, листьям и плодам. Идеальный период для культур, дающих урожай над землей.

30 июня — Полнолуние. Пик активности, но в то же время период высокой стрессовой нагрузки для корневой системы.

1 июля — убывающая Луна. Цикл начинается заново, энергия вновь уходит в землю.

Общие рекомендации на июнь

Первая половина месяца (убывающая Луна).

До 14 июня включительно наступает отличное время для заботы о корневой системе. В эти дни эффективно проводить прополку (сорняки будут расти медленнее), рыхление почвы, окучивание картофеля и мульчирование грядок. Если вы планируете досевать корнеплоды (например, редис, морковь для зимнего хранения или позднюю свеклу), делайте это именно сейчас. Также это удачные дни для корневых подкормок органическими удобрениями и обработки сада от тли, гусениц и грибковых заболеваний.

Вторая половина месяца (растущая Луна).

С 16 по 29 июня растения активно наращивают зеленую массу и формируют завязи. В этот период им требуется обильный полив и минеральные азотно-калийные подкормки. Это лучшее время для пасынкования томатов, формирования плетей огурцов, подвязки растений к шпалерам и сбора первого урожая зелени и ягод (клубники, жимолости) — плоды будут максимально сочными и ароматными. Можно высаживать рассаду теплолюбивых культур, если вы не успели сделать это в мае, и сеять листовые овощи.

Благоприятные дни

Чтобы растения легче переносили вмешательство и быстрее шли в рост, планируйте работы на следующие даты:

Посев и посадка овощей с надземными плодами (томаты, перцы, огурцы, кабачки, тыквы): 16, 17, 19, 20, 23, 24, 27 июня.

Посев корнеплодов (морковь, свекла, редис, репа): 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12 июня.

Посев зелени и пряных трав (укроп, салат, петрушка, шпинат, базилик): 16, 17, 19, 20, 24, 25 июня.

Уход за цветами (посадка, подкормка, черенкование): 16, 17, 23, 24, 27 июня.

Полив и внесение минеральных удобрений: 16, 17, 24, 25, 27 июня.

Борьба с вредителями, болезнями и сорняками: 1, 5, 6, 7, 10, 30 июня.

Неблагоприятные дни

В эти дни растениям нужен покой. Рекомендуется отложить семена, секаторы и лопаты:

14, 15, 16 июня. Период Новолуния (день до, сам день Новолуния и день после). Семена, посеянные в это время, будут долго всходить, а растения могут получиться слабыми. Лучше заняться благоустройством участка, ремонтом парников или инвентаря.

29, 30 июня, 1 июля. Период Полнолуния. Любое повреждение корней (при пересадке или глубоком рыхлении) может стать губительным. Можно заниматься только уничтожением сорняков и опрыскиванием от болезней.