Уехавший с Толкалиной Максим Аверин: "Мне просто посчастливилось"

Максим Аверин отправился в Читу. Также туда прибыла и Любовь Толкалина. Актеры стали ведущими торжественного открытия XIII Забайкальского международного кинофестиваля.

У артиста остались приятные впечатления от путешествия. "Меня отвезли в потрясающее место, где раскрываются сопки. И, конечно, я увидел цветущий багульник. Это так красиво", - отметил Аверин.

Артист продемонстрировал прекрасную форму. Он не скрывает, что тяжелый график, гастроли, перелеты даются ему легче, потому что любит свою работу, она всегда в радость. "Мне просто посчастливилось. Я никуда не ходил, ничего не вымаливал, не просил, не стоял в очереди. И не брал ничего чужого", - заявил Максим.

В свободное время он старается посещать спектакли и киносеансы. "А где, простите, учиться?" - задал риторический вопрос артист.

"Мир ежедневно меняется. Даже если вы посмотрели плохой спектакль, все равно это начнет западать в подкорку. И уже ваш естественный отбор будет решать, принимать это или нет. Сейчас бытует формула "Я не видел, но осуждаю". Это отвратительно. Нужно пойти и посмотреть, мое или не мое. Часто бывает так, что произведение, которое всем понравилось, не нравится тебе", - рассуждает актер.

Он отметил, что искусство субъективно.

