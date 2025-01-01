Осложнение геополитической обстановки в мире вылилось, в числе прочего, в появление новых очагов нестабильности вблизи границ Содружества Независимых Государств (СНГ). На это указал во вторник, 26 мая, президент России Владимир Путин в обращении к участникам 58-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

Как подчеркнул российский лидер, максимально использовать возможности органов безопасности и спецслужб стран СНГ для надежной защиты Содружества от потенциальных внутренних и внешних угроз.

Путин призвал спецслужбы стран СНГ продолжить регулярные обмены информацией и выработку единых подходов в решении общих задач. Также президент России выразил убежденность в том, что результаты заседания послужат обеспечению безопасного и стабильного развития стран и народов СНГ, сообщает РИА Новости.

В конце 2025 года на неформальном саммите глав стран СНГ, который состоялся в Санкт-Петербурге, Владимир Путин подчеркивал: Содружество превратилось в авторитетное региональное объединение, что позволяет эффективно решать задачи социально-экономического развития, укрепления стабильности и общей безопасности.

Тем, кто пытается в своих интересах вмешиваться в процессы на пространстве СНГ, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев напомнил об исторических реалиях. В ответ на заявление главы евродипломатии Каи Каллас о принадлежности Донбасса политик заявил, что Эстония, откуда родом Каллас, тоже была частью России.