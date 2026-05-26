Пожар унес жизни детей и матери после гибели мужа на СВО

В Омской области возбудили уголовное дело после гибели на пожаре шести человек: двоих взрослых и четырех детей.

Оно расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, сообщили в региональном главке СКР.

Трагедия произошла в частном доме в селе Юрьевка Павлоградского района. К матери троих детей пришла в гости подруга с сыном. По предварительным данным, в шестом часу утра в веранде дома произошло замыкание электропроводки. Пожарных вызвали слишком поздно: спасатели прибыли на место ЧП, когда дом уже полностью был охвачен огнем, передает телеканал РЕН.

До прибытия пожарных местные жители вынести из дома тела двух детей, в ходе тушения спасатели обнаружили тела еще четырех человек. Погибшие - 25-летняя хозяйка дома, ее годовалый сын и две дочери в возрасте двух и пяти лет, а также 35-летняя подруга с 14-летним сыном.

Площадь пожара составила 67 квадратных метров. Быстрому распространению огня способствовала высокая пожарная нагрузка строения, отметили в МЧС.

Отец трех малышей погиб при исполнении служебного долга в зоне СВО год назад, передает РИА Новости. У погибшей подруги остались еще четверо детей. Они останутся на попечении бабушки, сообщили в Омской епархии. Министру труда и социального развития региона Ирине Варнавской поручено оказать меры поддержки близким погибших, заявил губернатор Омской области Виталий Хоценко.