Волкова встала на сторону Яковлевой, которая ополчилась на Студилину: "Конечно, не хочется ничего ни с кем делить"

Екатерина Волкова стала приглашенной артисткой в Театре Сатиры. Она не осталась в стороне от скандала, который подняла актриса Алена Яковлева.

Все началось с того, что Алена Яковлева, которая служит в культурном учреждении более 40 лет, записала и обнародовала видео, где сообщила, что художественный руководитель Евгений Герасимов обещал с размахом отметить ее юбилей, но так этого и не сделал.

Также актриса пожаловалась, что приглашенным артистам в театре платят в разы больше. Она привела в пример Янину Студилину. "Она играет в десяти названиях, получает солидные гонорары. Если она такая ценная для театра актриса, почему ее не взять в труппу? Пусть она, как и все штатные артисты, получает оклад. Но оклады у нас маленькие, особенно для академического театра Москвы", - высказалась Яковлева.

Ее поддержала актриса Екатерина Волкова. Отметим, что она не так давно как раз стала приглашенной актрисой в Театре Сатиры. Однако о том, какая там сложилась ситуация, звезда "Ворониных" пока не в курсе. Тем не менее, Волкова отметила, что похожая история была и в Театре киноактера, где она до недавнего времени служила.

"Я считаю, что в Театре сатиры что ни артист, то звезда, известный и именитый. Для всех ролей хватит. Конечно же, не хочется ничего ни с кем делить — это абсолютно нормально", - сказала Екатерина Волкова Пятому каналу.

