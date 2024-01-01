Звезда "Сватов" Николай Добрынин встретил Глеба Калюжного из армии

Николай Добрынин одним из первых встретил из армии Глеба Калюжного. Прославленный актер признался, что считает его своим другом. Также он сообщил, что Калюжного отпускали на съемки из части, причем прямо в военной форме.

"Я видел, что ему это очень нравится. Он сиял в этой форме: статный, крепкий, молодой. Он правильно сделал, большой молодец. Конечно, переживал, все переживают, это новый, непростой период в жизни, который нужно проходить. Тебя вырывают из семьи, из дома, из тепла. Это каждый должен пройти. Я служил, я горжусь этим", - заявил Николай Добрынин Super.

Напомним, что год назад Глеб Калюжный отправился служить по призыву. Провожали артиста сестра, мать, тетя. В беседе с журналистами, поджидавшими актера, Глеб сообщил, что от службы ждет новых навыков и друзей.

До этого сообщалось, что на актера возбудили уголовное дело из-за неявки в военкомат. Якобы артист уклонялся от службы в армии. Утверждалось, будто актер получил повестку в военкомат еще 17 октября 2024 года. Но Калюжный якобы пытался сымитировать сотрясение мозга, чтобы получить отсрочку. В ноябре прошлого года Калюжный будто бы обратился в больницу с травмой головы и ушибами.

