ФСБ: террористы вербуют трудовых мигрантов

Запрещенная в России террористическая группировка "Вилаят Хорасан" рекрутирует сторонников из числа трудовых мигрантов в России. Об этом рассказал во вторник, 26 мая, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.

Как подчеркнул глава ФСБ, указанная террористическая организация активно вербует боевиков из других структур, а также ищет сторонников из числа граждан Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Казахстана, а также трудовых мигрантов в России.

Бортников предупредил, что на территории стран СНГ создаются законспирированные террористические сети, формируются каналы их ресурсного обеспечения, готовятся акции террора.

Также террористы использовали волнения среди мусульман из-за агрессии Израиля против Палестины, однако спецслужбы СНГ экстренно купировали ряд подобных проявлений, цитирует Бортникова РИА Новости.

Летом 2025 года сотрудники ФСБ задержали в Москве девять иностранцев, которые занимались вербовкой мигрантов в террористическую организацию. Выяснилось, что фигуранты вели активную пропаганду радикальных идей и вербовали трудовых мигрантов в ряды запрещенной в России структуры.

В январе 2026 года сообщалось, что двое граждан одной из стран Центральной Азии планировали совершение террористического акта в Уфе. Главарь ячейки оказал вооруженное сопротивление и был убит, второй преступник задержан.