Экс-глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о неизбежности разрушений в Киеве.

Он посоветовал всем, у кого "кукуха едет" от громких взрывов, покинуть Киев. Так Кулеба отреагировал на заявление МИД России о начале систематических ударов по объектам ВСУ в Киеве.

"Будет громко. Если у кого-то нервы уже не выдерживают, если "кукуха" уже "не вытягивает". Вам нужно взять паузу от жизни в Киеве", - сказал Кулеба.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров довел до США информацию об ударах возмездия по объектам в Киеве. ВС России, по его словам, приступают к "системным и последовательным ударам". Эта мера является ответом на продолжающиеся террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России.