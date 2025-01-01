СКР решил дополнить Уголовный кодекс новой статьей

Следственный комитет России предлагает ввести уголовную ответственность за наиболее опасные проявления незаконного майнинга, которое приводит к крупному ущербу или извлечению незаконного дохода. Об этом рассказал руководитель отдела аналитического сопровождения следствия Главного следственного управления СКР Станислав Васильев.

Как подчеркнул представитель Следкома, грубые нарушения в этой сфере, причиняющие значительный ущерб экономике и энергетической инфраструктуре, должны вести к неотвратимой и соразмерной ответственности.

Васильев привел данные, согласно которым ущерб, причиненный нелегальными майнерами российской экономике в 2025 году может достигать 280 миллионов долларов, сообщает "Интерфакс".

Ранее в кабмине подчеркивали, что криптовалюта в нашей стране может быть легализована, под вопросом остается лишь то, "когда это произойдет, как это произойдет и как будет регулироваться". В этом направлении активно работают федеральное правительство и Банк России, хотя и расходятся во мнениях по ряду параметров.

Тем временем в Центробанке предупредили, что идея расширения круга лиц, которым российское законодательство разрешил операции с криптовалютой, требует предельной аккуратности. В частности, для таких инвесторов может быть установлен доступ только к наиболее ликвидным инструментам.