"Принцесса": Дмитрий Дюжев вывел в свет жену, которая годами не появлялась на публике

Дмитрий Дюжев посетил мероприятие вместе с супругой Татьяной Зайцевой. В последний раз супруги вместе выходили в свет в 2018 году.

Популярный актер Дмитрий Дюжев с супругой Татьяной отметились на IV Премии Гильдии кастинг-директоров России. Это первый совместный выход пары. В последние годы Дмитрий Дюжев появлялся на публике в одиночестве. В Сети даже поползли слухи о проблемах к семье знаменитого артиста.

Однако очевидно, что это всего лишь пустые разговоры. На мероприятии Дмитрий Дюжев не спускал восхищенных глаз со своей возлюбленной и осыпал ее комплиментами.

"Мы, возможно, долго не появлялись вместе. И казалось, что это не нужно, это касается только меня и моей профессиональной среды. Но я все-таки уговорил мою куколку, мою принцессу любимую, разделить со мной сегодняшний вечер", - сообщил Дмитрий Дюжев Пятому каналу.

От слов мужа Татьяна Зайцева буквально просияла. Отметим, что в этом году супруги отметили 18-ую годовщину со дня свадьбы.

Напомним, что с будущей женой Дмитрий Дюжев познакомился 20 лет назад. Как признался актер, это была любовь с первого взгляда. Интересно, что свидетелями на свадьбе Дюжева были его коллеги по "Бригаде" — Владимир Вдовиченков и Павел Майков. Пара воспитывает сыновей Ивана и Дмитрия.

