В парламенте Болгарии звучат предложения о снятии всех антироссийских санкций. Об этом рассказал во вторник, 26 мая, болгарский депутат Ангел Георгиев.

Политик, посещавший Россию во главе делегации партии "Возрождение", отмечал, что речь идет прежде всего об отмене рестрикций в энергетике, а также о снятии ограничений на обслуживание самолетов МиГ-29, которые использует Болгария.

Однако пока конкретных сдвигов в этом вопросе нет, поскольку это "больная проблема болгарской политики: многие партии говорят одно, а придя к власти, делают противоположное".

Георгиев подчеркнул в интервью ТАСС, что Россию и Болгарию связывает общая история, поэтому страны должны сотрудничать для совместного построения лучшего будущего. Пока же у Софии множатся проблемы из-за отсутствия диалога с Москвой.

Ранее еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис пожаловался, что решение Великобритании ослабить рестрикции в отношении дизельного топлива и авиакеросина, произведенных из российской нефти, стало неожиданностью для Евросоюза. Брюссель заранее о подобном не предупредили.

При этом высокопоставленные чиновники из стран, поддерживающих Украину, отвергают предложение назначить спецспосланника для переговоров с Россией. Они боятся, что "подобное назначение может подорвать усилия по оказанию давления на Россию с помощью санкций".