В столице прошло заседание Директорской ложи театров Москвы

О новых подходах в искусстве и системе управления профильными учреждениями говорили на заседании Директорской ложи театров Москвы. В мероприятии приняли участие более 120 руководителей творческих коллективов, представителей власти, ВУЗов и не только.

В повестке и ряд других вопросов. Так, обсудили спектакли, посвящённые годовщине Великой Победы и постановки о специальной военной операции. Отдельно речь зашла и о самих участниках СВО. В частности, о льготных программах для бойцов и их семей. Ещё одна важная тема - подготовка театров к лету.

"Для театров вроде бы отпуска и гастроли, а на самом деле все московские театры, концертные организации будут принимать участие в программе "Лето в Москве" - наш глобальный летний фестиваль. В рамках этого фестиваля будет очередной театральный бульвар. Артисты лучших московских театров выйдут на бульвары, в парки, скверы и будут играть свои представления, свои спектакли для москвичей, для гостей столицы", - рассказал Степан Орлов, заместитель председателя Московской городской думы, председатель Попечительского совета Директорской ложи театров Москвы.