Московские спасатели подготовились к началу летнего сезона

Московские спасатели прошли подготовку к началу летнего сезона. В тёплое время года перед ними стоит задача - обеспечить безопасность на водоёмах.

В арсенале самое важное снаряжение и оборудование. Но главное, конечно, навыки работы. На то, чтобы спасти тонущего человека, у отряда есть всего 6 минут. За это время нужно не только оперативно передать сигнал о происшествии, но и вытащить пострадавшего из воды. Хотя спасатели решают и другие задачи.

"Это оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации и ликвидация их последствий. К ЧС относится, безусловно, и возможный разлив нефтепродуктов. Для этого у нас на всех станциях существует соответствующее снаряжение и оборудование, которое позволяет этим заниматься", - рассказал Владимир Волков, начальник Московской поисково-спасательной службы на водных объектах.