Ремонт в высоком стиле. Главный вход в Парк Горького превратился в реставрационную мастерскую под открытым небом. Уникальный архитектурный ансамбль, построенный более 70 лет назад в стиле сталинского ампира, сейчас закрыт строительными лесами. Уже в этом году монументальное творение советских архитекторов Щуко и Спасова снова предстанет таким, каким его и задумывали авторы.

Белокаменные поверхности бережно расчищают и выравнивают, маленькой кистью тщательно прокрашивают каждый цветок растительного орнамента богатой лепнины.

Центральную арку Парка Горького реставрируют уже не впервые - в последний раз работы десять лет назад, но постоянная вибрация Крымского моста и регулярная обработка улиц реагентами плохо влияет на подмосковный белый камень, которым облицованы стены и колонны. Особого внимания требует и бетонный декор.

"Часть бетонных изделий ... они в плохом состоянии тоже. Часть из них уже была заменена, часть сохранилась, но уже мы будем менять, потому что трещины сквозные", - пояснила Наталья Карташова, главный архитектор проекта, почетный реставратор города Москвы.

Утраченные элементы воссоздадут по сохранившимся образцам. Фасады оштукатурят и окрасят в исторический цвет. Первоначальный исторический облик вернут и центральной арке, и примыкающим павильонам - так называемым циркумференциям. Восстановят и металлическую ограду с коваными воротами, украшенными литьем.

"Выводим из аварийного состояния завершения, которые были отреставрированы еще в девяностых, но в настоящее время от наших дождей они потеряли свою прочность, вот и ведется расчистка каменной брусчатой поверхности, облицовки и цоколя гранитного", - рассказала Елена Киселева, архитектор-реставратор первой категории.

Доминанта Парка Горького, один из символов Москвы - монументальная арка высотой 29 метров была построена в 1955 году в стиле сталинского ампира. Два ряда стилизованных дорических колонн, протяжённая металлическая ограда, фасады щедро украшены гирляндами, венками, декором с изображением советской символики.

"Композиция ансамбля она в таком в строго классическом стиле, то есть центральные пропилеи со сквозным проходом и двумя фланкирующими пилонами, на них должны быть установлены скульптуры, потом во время процесса работ уже от них отказались и устанавливать их не стали, но пьедесталы под них остались", - рассказала Наталья Карташова.

Во время работ попасть в парк можно через вход у Пионерского пруда, возле станции метро "Октябрьская". Музей, информационный центр и сувенирный магазин внутри арки временно закрыты. Реставрацию планируют завершить уже в этом году.