Информация для автомобилистов. Предстоящей ночью и завтра утром в Москве перекроют ряд улиц в связи с праздником Курбан-байрам.

Ограничивать движение начнут с полуночи. Так, нельзя будет проехать около Московской соборной мечети на Проспекте Мира. На Минской улице в районе Мемориальной мечети.

Кроме того, ограничения введут около Исторической мечети на Большой Татарской улице. А ещё в Отрадном с четырёх утра закроют улицы Хачатуряна и Каргопольская рядом с мечетью Ярдям. Снимать ограничения планируют после 11 утра.