Сильный ветер накроет Москву в ближайшее время

Москва окажется в зоне сильного ветра днем во вторник, 26 мая.

Непогода ожидается с 12:00 до 20:00. Порывы будут достигать 17 метров в секунду, сообщили в пресс-службе городского хозяйства столицы.

Жителей и гостей города попросили быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать под ними автомобили.

Днем во вторник будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь, температура в Москве – от плюс 13 до плюс 15 градусов, по области - до плюс 17 градусов.

Ранее Гидрометцентр предупредил, что в Москве с 21:00 25 мая до 21:00 26 мая будет действовать "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра.