Актриса Энн Хэтэуэй ослепла на один глаз и молчала об этом 10 лет

Энн Хэтэуй считается одной из самых красивых актрис Голливуда. Однако лишь сейчас она рассказала, что кроется за внешним благополучием.

Оказывается, знаменитая артистка годами страдала из-за слабого зрения на одном глазу. Причем долгое время она с этим ничего не делала. Когда же ситуация стала критической, Энн Хэтэуэй все же обратилась за помощью к медикам. Те сообщили, что ей требуется операция. О проблемах со здоровьем актриса рассказала во время подкаста Popcast, организованного газетой The New York Times.

У Энн Хэтэуй диагностировали катаракту на левом глазу. Болезнь развилась до такой степени, что актриса попросту ослепла. До этого недуг медленно развивался. На протяжении всего этого времени актриса продолжала сниматься, посещала светские мероприятия, позировала на красных дорожках, фотографировалась для разных изданий. Десяток лет Энн Хэтэуэй молчала, что ее зрение оставляет желать лучшего. "Я не понимала, насколько все плохо", - пояснила актриса.

После операции, буквально прозрев, Энн поняла всю ценность зрения. Голливудская дива невероятно счастлива, что может хорошо видеть двумя глазами и наслаждается каждым днем.

Напомним, катаракта — заболевание, при котором происходит помутнение хрусталика глаза. Оно может вызывать ухудшение зрения, повышенную чувствительность к свету, размытость изображения и искажение цветов. Обычно недуг развивается с возрастом, однако в некоторых случаях может появляться значительно раньше.

