Россия обвинила Чехию в провокациях и гонениях после задержания митрополита Илариона

Задержание чешскими правоохранительными органами митрополита Русской православной церкви (РПЦ) Илариона (Алфеева) стало причиной вызова в Министерство иностранных дел России временного поверенного в делах Чешской Республики в Российской Федерации Яна Ондржейки.

Как сообщает МИД на своем официальном сайте, дипломату указали на абсурдность и полную безосновательность обвинений в "производстве и обороте наркотических средств", выдвинутых в отношении православного иерарха. Осуществление полицейской операции на основании некоего анонимного сообщения подтверждает ее спланированный и провокационный характере.

Москва потребовала от Праги безусловного и незамедлительного освобождения митрополита Илариона, а также прекращения гонений на представителей РПЦ в Чехии.

Тем временем появились подробности об условиях содержания митрополита Илариона в чешском следственном изоляторе. Как сообщает ТАСС, в социальных сетях адвокат задержанного рассказал, что его практически не кормят: после взятия под стражу питание было предоставлено только около полуночи, на следующий день утром завтрака не было.

Пока неясно, во что выльется предъявленное митрополиту Илариону подозрение по наркотической статье — чешская полиция ждет получения результатов экспертизы некоего вещества, которое якобы нашли в машине иерарха.

Митрополит Иларион категорически отвергает все предъявляемые ему обвинения.