Москвичам рассказали, когда погода выберется из температурной ямы

Москва и Московская область временно спускаются "в небольшую температурную холодную яму". Об этом рассказал во вторник, 26 мая, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Как заявил эксперт в беседе с "Радио 1", самыми холодными днями последней недели весны должны стать четверг-пятница — по ночам термометры будут показывать всего шесть-восемь градусов, а днем потеплеет примерно до 12 градусов. Это типично для конца апреля — начала мая, но не для нынешнего периода, подчеркнул Шувалов.

Метеоролог назвал причиной столь заметного похолодания атмосферную циркуляцию над севером европейской территории России. Усугубляет ситуацию ветер, который будет особенно активен в начале недели. Однако этот холодный провал окажется краткосрочным — к началу июня, то есть уже со следующей недели, погода выправится.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова подтверждала, что очередная волна теплой погоды ожидается в Москве лишь с наступлением календарного лета, а пока "нам придется вспомнить и о зонтах, и о ветровках".

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечал, что даже среднемесячная изменчивость погоды сильно возрастает в связи с глобальным изменением климата. Как пояснил эксперт, "в период потепления климата погода нервничает".