Кремль: Шохин станет новым бизнес-омбудсменом

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей" Александр Шохин станет новым уполномоченным по защите прав предпринимателей в России. Эту информацию подтвердил во вторник, 26 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Комментарий пресс-секретаря президента России последовал за встречей главы государства Владимира Путина с Шохиным. Российский лидер поддержал идею создать автономную некоммерческую организацию вместо аппаратов уполномоченного, а также одобрил точечные коррективы законодательства в части защиты прав предпринимателей.

Как отметил после этого Дмитрий Песков, "уже по результатам этой беседы можно сказать, что Александр Шохин как раз и станет новым уполномоченным по правам предпринимателей, сохраняя свою должность президента РСПП" (цитата по ТАСС).

Прежде должность уполномоченного по защите прав предпринимателей занимал Борис Титов. Встречаясь с ним в мае 2022 года, президент пообещал, что власти продолжат стимулировать предпринимательскую деятельность в России, а наряду с этим снижать бюрократическую нагрузку на бизнес.