Природа и сущность киевского режима несомненны, его националистическую направленность подтверждают очередные действия. На это указал во вторник, 26 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Говоря о перезахоронении на Украине останков одного из лидеров запрещенной в России экстремистской организации ОУН Андрея Мельника, Песков назвал это опасным для Европы проявлением неонацизма. Москва относится к этому крайне негативно, подчеркнул представитель Кремля.

Прославление нацистов Киевом лишний раз подчеркивает обоснованность решения российских властей о начале специальной военной операции — денационализация Украины является одной из ее главных целей, цитирует Дмитрия Пескова ТАСС.

Главарь киевского режима Владимир Зеленский и не скрывает своих националистических взглядов. В одном из интервью он публично заявил, что им "движет прежде всего ненависть к русским", а затем подчеркнул, что имеет в виду всех русских: "Я их всех ненавижу".

Президент России Владимир Путин указывал, что Владимир Зеленский прежде говорил о своем стремлении к миру, но в итоге стал ставить интересы националистически настроенных групп выше, чем народа Украины.