Сенчукова и Рыбин оказались на улице

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин вместе уже 35 лет. Однако в самом начале отношений им пришлось столкнуться с кучей проблем.

В 1988 году Наталья Сенчукова приехала в Москву из Ставрополя. Когда она познакомилась с Виктором Рыбиным, то поделилась с ним мечтой - она хотела стать певицей. Тогда солист группы "Дюна" направил ее учиться музыке. По словам Сенчуковой, в то время она не думала о славе, а хотела попасть на сцену.

Когда Наталья и Виктор сошлись, они столкнулись с кучей проблем. "Например, в начале совместной жизни нам негде было жить. Снимали квартиры, жили в гостиницах. И недопонимание было, и характеры у нас с Виктором разные, и я моложе его на восемь лет... Вдобавок на момент знакомства я была свободной, а он - нет, и в этом тоже была сложность", - перечислила Сенчукова.

По словам артистки, для нее важнее голос, чем взгляд. "Когда просто видишь человека и не слышишь, это ни о чем. Я влюбилась в голос Виктора. Он пел мне под гитару песни, которые сочинял в юности", - сообщила Наталья "Миру новостей".

Сейчас супруги живут в трехэтажном особняке в городе Долгопрудном. Кроме того, у пары есть собственный теплоход. В теплое время года он всегда на ходу, а зимой стоит в Северном речном порту Москвы и служит гостиницей.

