Собянин: На трассе "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе" будет 20 переходов

Более 20 пешеходных переходов построят вдоль трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Об этом сегодня рассказал мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере "Макс".

На четыре введенных участках дороги уже работают 11 переходов. Оставшиеся девять возведут на последнем отрезке, который пройдёт от улицы Поляны до Варшавского шоссе. Больше половины переходов сделают подземными. На трассе уже введено около 12 километров выделенных полос, расположено почти 40 остановок общественного транспорта, а по самой трассе или вблизи курсируют 70 маршрутов автобусов и электробусов. Движение на трассе очень интенсивное.