Митрополит Иларион вышел на свободу в Чехии

Митрополит Иларион (Алфеев), которого отправили в следственный изолятор в Чехии по подозрению в хранении наркотиков, выпущен на свободу. Об этом стало известно во вторник, 26 мая.

Как уточняется в социальных сетях иерарха Русской православной церкви, освобожден и митрополит Иларион, и оператор, задержанный вместе с ним. Подробности не приводятся.

Российская сторона выразила крайнее возмущение действиями полиции Чехии, назвав их провокацией и гонениями на РПЦ. На Смоленскую площадь вызвали главу чешской дипломатической миссии в Москве — в его лице официальной Праге было передано требование незамедлительно освободить митрополита Илариона.