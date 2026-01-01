Госдума разрешила арест имущества релокантов за правонарушения против интересов России

Государственная дума приняла во вторник, 26 мая, закон об аресте имущества россиян, которые совершили административные правонарушения против интересов государства и сейчас находятся за границей.

Как уточняет РИА Новости, в соответствии с указанными поправками в законодательство аресту подлежит имущество релокантов, уличенных в призывах к нарушению территориальной целостности России, дискредитации российской армии, призывах к введению санкций против России, пропаганде нацистской символики.

Арест, согласно закону, будут накладывать как на имущество, так и на средства на банковских счетах соответствующих граждан.

Если документ пройдет одобрение в Совете Федерации и будет подписан главой государства, новые законодательные нормы начнут действовать в сентябре 2026 года.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предупреждал, что тех, кто очернял Россию, помогал недружественным странам и спонсировал ВСУ, по возвращении домой ожидает судебное разбирательство. Политик подчеркнул, что "правоохранительные органы однозначно будут реагировать на приезд таких псевдограждан".

В Кремле подтвердили, что релоканты, занявшие ярко выраженную антироссийскую позицию, не могут быть попутчиками нашей страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнял, что речь не идет о подавляющем большинстве людей, которые, несмотря ни на что, имеют Родину — это Россия.