Собянин: Число учеников предпринимательских классов в Москве выросло в 8 раз

Число учеников предпринимательских классов в Москве выросло в 8 раз. Сегодня их уже более 11 тысяч, сообщил на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Партнерами классов в этом году стали свыше 100 компаний. Среди них – Московская школа управления Сколково, производители силовой электроники, инновационных протезов, лабораторий для ускоренной селекции растений.

Для подростков провели тренинги и семинары, в ходе которых участники определяли целевую аудиторию, строили финансовые модели, разрабатывали бизнес-планы и схемы управления рисками. Свои проекты ученики защищали в ходе практической конференции "Наука для жизни". Победителями и призерами стали более тысячи школьников.