Удары украинских националистов по мирному населению обернутся для них страшным ответом. С таким предупреждением выступил во вторник, 26 мая, председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Комментарий политика последовал вскоре после атаки дронов ВСУ на общежитие и здание Старобельского профессионального колледжа в ЛНР: беспилотники целенаправленно били по гражданскому объекту. Жертвами этого теракта стал 21 человек, еще 44 человека получили ранения и травмы.

Как заявил Володин, "это все может привести к тому, что мы будем использовать то оружие, которое не оставит следа ни от кого". Политик подчеркнул, что "до этого доводить нельзя" (цитаты по РИА Новости).

После чудовищного преступления украинских националистов против мирного населения в Старобельске Россия предупредила, что российские бойцы приступают к системным ударам по расположенным в Киеве и используемым для нужд ВСУ объектам.

Москва призвала гражданское население и иностранных дипломатов покинуть украинскую столицу. Однако официальный представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что европейских дипломатов не станут эвакуировать из Киева, невзирая на предупреждения российской стороны.