Роскомнадзор опроверг сбор IP-адресов интернет-пользователей

Публикации ряда средств массовой информации о том, что российские власти якобы ведут сбор IP-адресов интернет-пользователей, не соответствуют действительности. Об этом рассказали во вторник, 26 мая, в Роскомнадзоре.

В пресловутых публикациях утверждалось, будто ведомство штрафует операторов связи за непредоставление данных об IP-адресах абонентов, которые якобы собирают под предлогом предотвращения DDoS-атак.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что операторы связи предоставляют регуляторам данные об IP-адресах, назначенных используемому им и его пользователями на сети оборудованию. Сведения о принадлежности конкретному пользователю этого оборудования или IP-адресов в РКН не передаются, сообщает "Интерфакс".

Тем временем в в Центре безопасности MAX заверили, что данные пользователей национального мессенджера находятся под надежной защитой, что бы ни утверждалось в фейках. Эксперты опровергли публикации о том, что в MAX с помощью специальной программы было выявлено свыше 200 уязвимостей.

В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД предостерегли граждан от использования псевдобесплатных VPN*-сервисов из сторонних источников — они регулярно используются как канал распространения вредоносного программного обеспечения.

* реклама таких сервисов запрещена в России