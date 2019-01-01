Карл III готов встретиться с детьми принца Гарри при одном условии: Меган Маркл будет в бешенстве

Король Карл III хочет наладить отношения с внуками принцем — Арчи и принцессой Лилибет. Он уже объявил герцогу и герцогине Сассекским, что готов встретиться с их детьми, но только при одном условии.

77-летний Карл III — любящий дедушка для принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи. Но он совершенно не знает детей своего младшего сына. Принц Арчи, которому семь лет, и принцесса Лилибет, которой на следующей неделе исполнится пять, провели очень мало времени со своими королевскими родственниками, особенно с тех пор, как живут в Калифорнии.

Ходят слухи, что герцог Сассекский хочет привезти детей в Великобританию уже в этом году, а поместье Балморал в Шотландии рассматривается как наиболее вероятное место, где монарх сможет провести время с внуками.

Говоря о возможном визите, который состоится только в случае одобрения мер безопасности для семьи Сассекских, королевский биограф Ингрид Сьюард заявила изданию Mirror: "Единственное место, где они действительно могут встретиться, если король хочет познакомиться или хотя бы увидеть своих внуков, — это Балморал. У короля летом будет отпуск, который он проедет в Шотландии, да и Сассекских можно разместить там, потому что на территории поместья много коттеджей".

Однако Сьюард подчеркнула, что король согласится на встречу только при соблюдении определенных условий со стороны Гарри и Меган. "Они не будут жить в самом замке, хотя, конечно, они этого ожидали бы. Но главное, будет сделано все, чтобы Уильям и Кейт не находились там одновременно с Сассекскими", — рассказала эксперт.

И тут дело не в том, чтобы угодить гостям из Калифорнии. Напротив, для короля важно сохранить мир в семье, а Уильям не раз говорил, что не желает видеть младшего брата. Поэтому если Гарри хочет наладить контакт с отцом, ему придется подстраиваться под график принца Уэльского и ехать в Балморал в тот день, когда Уильям и Кейт вернутся в Лондон.

"У Карла III есть личный секретарь и другие сотрудники, которые занимаются всеми деталями. Они все организуют и проконтролируют, чтобы принц и принцесса Уэльские не чувствовали себя ущемленными из-за вились Гарри и Меган", — отметила Ингрид Сьюард.

Но, вероятно, Маркл будет в бешенстве, что ее поставили на второй план. Герцогиня не привыкла подстраиваться под кого-то. Меган любит, чтобы все бегали вокруг нее, добавила королевский биограф.

Напомним, принц Арчи родился в Великобритании в мае 2019 года. До переезда семьи в США в 2020 году он успел провести время с родственниками из королевской семьи. Лилибет же родилась в июне 2021 года уже после переезда Гарри и Меган в Калифорнию. Оба ребенка приезжали в Великобританию в 2022 году на празднование Платинового юбилея покойной королевы, и считается, что именно тогда Лилибет впервые встретилась с королем.