Евросоюз отказался эвакуировать дипломатов из Киева

Эвакуации западных дипломатов из Киева не будет. О намерении игнорировать предупреждение МИД России об ударах по украинской столице заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Анита Хиппер.

Накануне Москва объявила о подготовке ударов по центрам принятия решений на Украине. МИД России призвал иностранных граждан, включая персонал дипмиссий и представителей международных организаций, как можно скорее покинуть Киев. А жителям рекомендовали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

Хиппер в своем заявлении подчеркнула, что Евросоюз намерен нарастить военную поддержку Украины. По ее словам, главу миссии России при ЕС вызвали в Европейскую службу внешних действий, чтобы довести до российской стороны позицию Евросоюза.