Лондон расширил санкции против России

Власти Великобритании дополнили антироссийский санкционный перечень. Список расширен на 18 позиций – и в нем не только компании из России. Документ опубликован на сайте правительства Соединенного Королевства.

Как отмечено в документе, Лондон ввел санкции против сальвадорской компании Nueva Cryptologia, грузинских Arvix, Aifory и Rapira, киргизских Евразийского сберегательного банка, ОАО "Государственная брокерская компания" и USDKG. Также под ограничениями компании Bitpapa из Объединенных Арабских Эмиратов, Sooty Limited с Маршалловых Островов, панамская Huobi Global и британская Exmo Exchange.

Российские компании в перечень также попали. В списке – компания, занимающаяся недвижимостью Diamant Estate, фирмы Trace Road и "Алистера".