Картаполов объяснил, по каким центрам принятия решений будут бить ВС России

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что правительственные здания в Киеве, в том числе Верховная рада и офис президента Украины, не относятся к центрам принятия решений, по которым будут наносить удары ВС России.

Главная задача, уточнил депутат, ударить по скрытым защищенным пунктам ВСУ - они скрыты и хорошо укреплены. Но тем не менее их необходимо выявлять и "вскрывать" при помощи имеющегося вооружения.

Говоря про офис украинского президента, Картаполов отметил, что Владимир Зеленский "там не появляется" и "сидит в бункере", поэтому бить по этому объекту бессмысленно.

Ранее МИД заявил, что российские военные приступают к системным ударам по военным предприятиям в Киеве. Москва рекомендует иностранцам как можно скорее покинуть Киев, а его жителям - не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Читайте подробности на сайте "ТВ Центр".