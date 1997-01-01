Что стало с могилой мистически погибшей 29 лет назад актрисы Елены Майоровой

Елена Майорова погибла 23 августа 1997 года. Похоронили актрису на Троекуровском кладбище. Ее судьба была яркой, а смерть ужасающей.

Девочка из рабочей семьи, родившаяся в далеком Южно-Сахалинске, очень хотела быть актрисой. Мечтала об этом с детства. И упорно шла к своей цели. Но в ГИТИС Елена Майорова попала не с первого раза, зато на курс к Олегу Табакову. Сразу после окончания вуза ее взяли в "Современник", затем актриса перешла во МХАТ. Карьера шла в гору: талант Майоровой был очевиден. Однако жизнь Елены оборвалась слишком рано и совершенно мистическим образом.

Вроде бы актриса полоскала горло керосином – приболела и решила воспользоваться народным методом. Часть капель попала на платье. Когда она вышла на лестничную клетку покурить и чиркнула зажигалкой, одежда вспыхнула. Горящим факелом Майорова добежала до родного театра (жила неподалеку) и лишилась сознания прямо у служебного входа. На помощь актрисе тут же бросились коллеги. Но поражение огнем было такое большое, что спасти Елену не удалось. Она ушла в самом расцвете – ей было всего 39 лет.

После смерти артистки ходило множество слухов. Говорили, что она выпивала и могла наложить на себя руки, мол, с мужем что-то было не так, вот и металась. Вдовец – художник Сергей Шерстюк – эти домыслы опровергал, поясняя: это жуткий, нелепейший, но все же несчастный случай.

Похоронили Елену на Троекуровском кладбище. Муж не справился с горем. У Сергея выявили рак, ровно через девять месяцев после смерти Майоровой ушел из жизни и 46-летний Шерстюк. Близкие говорили: "умер" художник гораздо раньше, с уходом любимой женщины.

Сейчас на могиле супругов стоит необычный памятник. С двух сторон от деревянного креста, прислонившись друг к другу, лежат валуны. На каждом из них отшлифована небольшая площадка, где выбиты имя и годы жизни. Вдоль камней с одной стороны высажен небольшой цветник. С другой – участок засыпан гравием, с краю, возле бетонного бордюра установлена простая скамейка. На кресте только фото Елены, ниже еще несколько портретов, их принесли поклонники. Снимки не самого лучшего качества и давно выцвели. Кто-то из почитателей таланта актрисы принес бусы и надел их на крест.

Две мраморных белых таблички с именами Майоровой и Шерстюка просто прислонили к дереву. Вероятно, раньше они служили надгробиями, а после установки нового памятника оказались не нужны, но и утилизировать их не решились.