Опубликованы кадры работы артиллерийского расчета группировки войск "Север" на сумском направлении: снаряды один за другим уходят в сторону опорных пунктов ВСУ. Точечно по ним наносят удары и при помощи беспилотников. Все это помогло нашим штурмовикам освободить сразу два населенных пункта.

"Подразделения группировки войск "Север" активными действиями установили контроль над населенными пунктами Запселье и Рясное Сумской области", - сообщили в Минобороны.

Наши войска идут вперед. При этом в Киеве продолжают убеждать всех, что ситуация якобы под контролем. И на земле, и в небе. Хотя Зеленский неустанно требует от спонсоров еще больше ракет для ПВО. Правда, недавний массированный удар, который нанесла наша страна, продемонстрировал бессилие западных систем. Причем даже в Киеве, где сосредоточена большая часть установок противовоздушной обороны.

"Было много прилетов. Даже по официальным данным командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины не было сбито ни одной ракеты "Кинжал" и "Циркон". Не говоря уже про "Орешник". Именно так называется вызывающая страх из-за своей разрушительной силы система, которой Владимир Путин в минувшие выходные в третий раз нанес удар по Украине вблизи Киева", - пишут СМИ.

Европейские лидеры, конечно, сделали вид, что такая демонстрация силы их не впечатлила. Хотя эксперты, в том числе на Западе, уверены в обратном. При этом главарь киевского режима накануне заявил, что горячая фаза украинского конфликта может завершиться к ноябрю этого года. Откуда такая убежденность - непонятно.

"В данный момент мы не видим никакого прогресса. И США, по всей видимости, устали от попыток прекратить войну на Украине и отходят в сторону. Мы также не видим, кто из европейцев мог бы занять их место", - отметил Энтони Халпин, обозреватель Bloomberg.

И тем не менее пресса Старого Света продолжает предлагать возможные варианты. Новую порцию сегодня выдало издание Politico: "Ранее в списках возможных кандидатов фигурировали бывшие лидеры Италии и Германии Марио Драги и Ангела Меркель, а также президент Финляндии Александр Стубб. Теперь же, по данным источников, рассматриваются кандидатуры главы Еврокомиссии Антониу Кошты, бывшего президента Финляндии Саули Ниинистё и экс-руководителя ЕК Жан-Клода Юнкера. Их поддерживают те, кто выступают за прямой диалог с Москвой".

Обсудить перспективу возможных переговоров с Россией министры иностранных дел Евросоюза планируют на этой неделе. На повестке и еще один важнейший вопрос - поставки на Украину боеприпасов. Как пишет Financial Times, сразу девять стран вышли из коалиции, которая снабжает ВСУ крупнокалиберными боеприпасами. Александр Панюшкин, ТВ Центр.