Перезахоронение останков лидера ОУН* Андрея Мельника в Киевской области, почести пособнику нацистов – открытое признание Владимира Зеленского в фашизме. Об этом заявил депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага.

Деде Зеленского в Великую Отечественную войну воевал на стороне СССР. Тем не менее, украинский лидер в понедельник принял участие в церемонии перезахоронения одного из лидеров украинских националистов.

Блага подчеркнул на своей странице в Telegram: всем хорошо известно, что творили бандеровцы на востоке Словакии. На Волыни они истязали и убивали десятки тысяч женщин и детей. И этих коллаборантов с Гитлером Зеленский прославляет, отметил евродепутат. Представители киевского режима – сторонники фашизма, Украина становится фашистским государством, заключил Блага.

* Экстремистская организация, запрещенная в России