Собянин: Первые четыре электросудна Московской верфи спустили на воду

Каждый житель и гость столицы совершенно точно видел эти футуристичные речные трамвайчики в акватории Москвы-реки. Не так давно их производили в разных регионах нашей огромной страны. Но больше полугода назад в столице появилась собственная верфь. И вот на воду торжественно спускают четыре электросудна, построенных на этом заводе. Мэр Москвы Сергей Собянин лично дал команду на спуск кораблей.

"Сбылась мечта Москвы - начал производство Московский судостроительный завод, который выпускает первоклассные электрические суда. Москва - порт пяти морей, огромный туристический хаб. Сегодня по Москва-реке каждый год путешествуют около четырех с половиной миллионов человек, но, к сожалению, качество судов оставляло желать лучшего. Поэтому приняли решение о строительстве нового современного завода по производству электросудов", - сказал глава города.

Четыре электросудна серии "Москва 1.0" были построены всего за полгода. Для сравнения - раньше на создание такого же количества речных трамвайчиков с учетом сборки в разных частях страны уходило около двадцати месяцев. Здесь, на столичной судостроительной верфи размещен полный цикл производства.

"На сегодняшний день заводов, которые делают суда, заточенные под пассажиропотоки, под круизы, как таковых в России не было. До строительства данной верфи", - отметил Илья Акулов, генеральный директор Московской верфи.

Процесс сборки практически полностью автоматизирован. Все начинается с лазерного комплекса. Оператор станка лишь вводит необходимые параметры. А дальше листы металла превращаются в детали будущего судна. В год завод способен построить около сорока-пятидесяти речных трамваев. И важно, что каждый состоит исключительно из отечественных комплектующих - от насосов, винторулевых колонок и электродвигателей до кресел в салоне. Идею возрождения московского судостроения несколько лет назад поддержал Владимир Путин.

"За последние годы в столице создана одна из самых современных городских транспортных систем, в которой все элементы работают как единое целое. Регулярный речной транспорт стал неотъемлемой частью этой системы", - указал Виталий Савельев, заместитель председателя правительства России.

Каждый новый речной трамвай получает свое имя. "Таганка", "Маросейка", "Якиманка" и "Полянка" - так назвали первые четыре электросудна, спущенных на воду. Имена выбирали сами москвичи на портале "Активный гражданин".

"Спуск на воду судна - это один из этапов строительства. Он определяется технической готовностью. Процент готовности составляет у нас порядка 87-89 процентов. То есть нам сейчас необходимо судно поставить на воду, чтобы продолжить пусконаладочные работы", - рассказал Илья Бодров, главный строитель судов Московской верфи.

В будущем новые экологичные электросуда должны полностью заменить уже устаревшие теплоходы. Такие речные трамвайчики не загрязняют воду и воздух. Для жителей столицы они уже стали полноценным общественным транспортом. А для гостей - это не просто удобный способ передвижения. Каждая поездка превращается в интересную экскурсию по знаковым местам столицы.