Шойгу рассказал, зачем Запад раскручивает тему "российской угрозы"

В Подмосковье рамках Первого международного форума по безопасности представили новейшие разработки в этой сфере.

Лазерные комплексы для борьбы с дронами, противоминная обувь, корсетные бронежилеты, сверхдальнобойные винтовки - многое уже поставляется в армию и используется военными. Интерес к инновациям огромный - для участия в мероприятии в Россию приехали более 140 иностранных делегаций.

О важности технологий, которые разрабатываются с учетом опыта спецоперации, говорили и на заседании Комитета секретарей Совбезов ОДКБ. По его итогам секретарь совета безопасности России Сергей Шойгу высказал мнение, что разговоры о псевдоугрозе, которая исходит от нашей страны, необходимы Западу только для оправдания расходов на поддержку режима Зеленского. И добавил - в гонку вооружений мы втягиваться не намерены, но будем наращивать оборонный потенциал.

По словам Шойгу, военные учения, проводимые в Европе без всякого камуфляжа, направлены против России и Беларуси.

"Например, пролет по территории Прибалтики беспилотных летательный аппаратов из Украины к нам туда на северо-запад. Тут существует два варианта. Либо у вас полностью отсутствует система противовоздушной обороны и вы ничего не видите и не слышите, либо вы соучастники. Выбор за ними. А с учетом того, что они фактически ни одного не сбили... Они там падают с завидной периодичностью, и в этом почему-то обвиняют Россию. Нас можно обвинить только в том, что наша ПВО работает. И есть чему учиться", - добавил Шойгу.