Рамочный меморандум по добыче и обработке критических минералов и редкоземельных металлов подписали США и Армения. Как заявил после церемонии подписания американский госсекретарь Марко Рубио, Вашингтон и Ереван будут работать над тем, чтобы совместно обеспечить доступ своим экономикам к таким месторождениям.

Марко Рубио и глава армянского МИД Арарат Мирзоян на встрече в Ереване подписали устав всеобъемлющего стратегического партнерства между странами. Стороны также заключили договоры по обеспечению поставок, добычи и переработки редкоземельных минералов, и рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта "Путь Трампа во имя международного процветания" (TRIPP).

В Москве ранее заявили, что Ереван не сможет усидеть на двух стульях – заключить соглашение с ЕС, при этом оставаясь членом ЕАЭС. Глава МИД России Сергей Лавров 23 мая заявил, что Запад пытается растащить союзников России, в том числе и Армению. При этом в Ереване продолжают настаивать на неизменной заинтересованности в сохранении двусторонних отношений с Москвой, передает РИА Новости.