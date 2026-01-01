Дибров вышел в свет под ручку с сияющей от счастья Еленой Товстик: Полина отреагировала мгновенно

Год назад на Рублевке разгорелся грандиозный скандал. Бизнесмен Роман Товстик оставил жену и шестерых детей ради Полины Дибровой. Модель в свою очередь ушла от мужа-телеведущего, чтобы построить новую семью. Перед Новым годом Полина и Роман впервые вышли в свет. Со свадьбой они пока не спешат, но живут вместе и воспитывают детей от прошлых отношений.

Путь к счастью и для Дибровой, и для Товстика оказался очень тяжелым. Влюбленным пришлось преодолеть волну небывалого хейта. Долгое время Полина сидела на успокоительных препаратах. Нервы модели мотала бывшая Романа Елена. Она через суд требовала оставить брак в силе.

Но в середине марта Товстиков официально развели. И похоже Елена, не желавшая отпускать мужа, переключилась на другого мужчину. И это бывший супруг Полины Дибровой Дмитрий.

Товстик рассказала, что на финале конкурса "Мисс и Миссис Королева России 2026" ее сопровождал телеведущий. Когда Елена вышла на сцену и исполнила песню, Дмитрий из зала ее поддерживал и смотрел с обожанием.

Позже парочка позировала перед фотографами, Дмитрий взял давнюю приятельницу под руку, а Елена с гордостью демонстрировала внушительное декольте. Осенью Товстик побывала в дубайской клинике и обновила грудь.

"СтарХит" связался с Полиной Дибровой, чтобы узнать, как она относится к союзу бывшего мужа с Товстик. Модель рада за Дмитрия и Елену, но, кажется, что не от чистого сердца.

"Я, как и все, узнала об этой встрече сегодня из новостей. Ой, если все правда так, буду очень рада за них. Счастья молодым! Дмитрий — прекрасный отец, поддержит Елену в материнстве и карьерных начинаниях", — заявила бывшая жена телеведущего.

Однако Полина не удержалась от колкости. Диброва обратила внимание, что пока Товстик гордится выходом в свет с Дибровым, мужчина этот факт скрывает. "Смущает, что Дмитрий не афиширует у себя на странице, а я подписана только на него", — как бы невзначай бросила возлюбленная Романа Товстика.