Евросоюз готовит новый пакет санкций против России. Санкции должны дать прочувствовать россиянам последствия войны в повседневной жизни, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. С анонсом 21-го санкционного пакета глава ЕК выступила на пресс-конференции в Вильнюсе.

Фон дер Ляйен также сообщила, что Евросоюз одобрил кредит для Украины в размере 90 миллиардов евро. По ее словам, эта мера призвана помочь Киеву вести переговоры с Москвой с позиции силы.

Тем временем пользователи соцсети X активно обсуждают предыдущий выпад главы Еврокомиссии в адрес России из-за недавних инцидентов с украинскими беспилотниками в Прибалтике. Большинство согласны с мнением одного из авторов, который считает, что фон дер Ляйен – "заблудшая овца", которая поддерживает ад.