Фицо объявил об иске Словакии против запрета на импорт российского газа

Еврокомиссия в вопросе отказа от российского газа должна была получить согласие всех государств-членов Европейского союза. А поскольку ЕК приняла такое решение квалифицированным большинством, Словакия его законности не признает. Братислава подала иск против Европейской комиссии, сообщил словацкий премьер-министра Роберт Фицо.

В соответствии с документом под названием RePowerEU, в 2027 году должен быть прекращен импорт российского газа в Европу. Как заявил Фицо, истцы чувствуют себя сильными, у них очень мощные аргументы

Словакия в апреле подала иск в суд Европейского союза против запрета на импорт российского газа. Ранее Совет ЕС окончательно одобрил запрет на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года. Совацкий премьер добавил, что к иску Словакии могут присоединиться и другие европейские страны, передает РИА Новости.