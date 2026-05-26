Волочкова впервые откровенно рассказала о том, что пережила в немецкой больнице: "Мне было страшно"

Анастасия Волочкова в конце февраля вернулась из Германии. По словам балерины, в одной из лучших немецких клиник ей сделали операцию. Артистке заменили тазобедренный сустав из-за полностью стертого хряща.

Вернувшись в Россию, Анастасия начала активно заниматься восстановлением. Сейчас балерина снова выступает на сцене, хотя признается, что это далось ей непросто. Волочковой приходится быть особенно осторожной, но она уже садится на шпагат.



"Я ведь танцевала с полностью стертым хрящом в суставе до операции. И на удивление всем врачам, и нашим российским, и немецким профессорам. Но сейчас я чувствую, что эта амплитуда уже возвращается и увеличивается. С каждым днем ножка поднимается всё выше и выше", — поделилась артистка в беседе с VOICE.

Самый тяжелый период для Анастасии был в немецкой клинике. Балерина должна была лежать в палате и строго соблюдать рекомендации специалистов.

"Меня настоятельно просили не надевать пуанты 3,5–4 месяца. Ну, естественно, я не следовала этим рекомендациям", — призналась экс-прима Большого театра.

20 мая Волочкова дала первый концерт после операции. Балерина очень переживала, однако выступление прошло успешно и это помогло ей поверить в себя.