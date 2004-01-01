Саакашвили шокировал судей новым имиджем

Михаил Саакашвили шокировал судей, а вместе с ними и пользователей соцсетей, своим новым имиджем. Бывшего президента Грузии запечатлели на очередном заседании суда с новой прической и в новом наряде.

Экс-президент предстал перед судом в похожей на вышиванку белой рубахе с красным узором. Кроме того, Саакашвили изменил прическу, отрастив на голове чуб.

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004-2013 годах. Против бывшего президента страны новые власти возбудили несколько уголовных дел. Политик сбежал на Украину, где в 2015 году политик был назначен на должность губернатора Одесской области. Он пытался тайно проникнуть в Грузию, чтобы возглавить оппозицию и участвовать в выборах, однако был арестован. Обсуждая новый имидж бывшего президента, пользователи соцсети X пришли к выводу, что тюрьма меняет людей.