Собянин рассказал о развитии столичной индустрии видеоигр

Власти Москвы активно развивают индустрию видеоигр и уже добились существенных результатов, написал в своем канале Сергей Собянин.

По словам главы города, столичные компании только за прошлый год заключили контракты с зарубежными партнерами на сумму свыше 1 миллиарда рублей. Москва сегодня - среди мировых центров разработки видеоигр, подчеркнул Собянин.

Как добавил мэр, вывести индустрию на новый уровень развития помогло открытие Московского кластера видеоигр и анимации в Сколково. Подробности - в посте.