Жена Виторгана опубликовала новое фото малолетних дочек актера

Эммануил Виторган и Ирина Млодик сыграли свадьбу в 2003 году. Жена на 23 года моложе народного артиста России. Они много лет дружили, и в какой-то момент осознали, как сильно привязались друг к другу.

Супруга подарила актеру двух дочерей Этель и Клару. Виторган и Млодик не делятся подробностями рождения детей. Пара не отвечает на слухи об ЭКО и суррогатном материнстве.

Часто Эммануила Гедеоновича критикуют за позднее отцовство. Но он и сам понимает, что никогда не увидит, как его девочки окончат университеты и выйдут замуж. Артист постарался обеспечить дочек всем необходимым для жизни. При этом в одном из интервью Виторган отметил, что риск потерять родителей существует у каждого ребенка, вне зависимости от возраста.

На днях жена народного артиста России опубликовала в своем блоге фото с мужем и малолетними дочерьми. Ирина показал кадр, снятый во время семейной прогулки по Москве. Супруги позировали вместе с восьмилетней Этель и шестилетней Кларой. Как отметили пользователи Сети, девочки выглядели как куколки.

Напомним, что у Виторгана от первого брака с Тамарой Румянцевой есть дочь Ксения, а от второй жены Аллы Балтер сын Максим. Старшие дети звезды "Чародеев" не сразу приняли новый брак отца. Ирина Млодик признавалась в шоу "Судьба человека", что Максим два года с ней не общался, но в итоге им удалось выстроить теплые родственные отношения, а падчерица так и не пошла на контакт.