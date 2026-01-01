Чаша терпения России в связи с преступлениями ВСУ после трагедии в Старобельске переполнена. Это дал понять вызванный в МИД ФРГ посол России в Германии Сергей Нечаев.

Как сообщили в российском диппредставительстве, Нечаев был вызван в германский МИД из-за ударов возмездия российской армии по военным объектам в Киеве. Посол России, пользуясь возможностью, довел до сведения германской стороны позицию Москвы. Нечаев передал немецким дипломатам фотографии с места трагедии в Старобельске.

Российский дипломат напомнил германской стороне о заявлении МИД России от 25 мая 2026 года. Москва рекомендовала обеспечить эвакуацию иностранных граждан и дипперсонала из украинской столицы. Посол России призвал Берлин отнестись к этому предупреждению предельно серьезно, передает ТАСС.