44-летняя Наталья Водянова ждет шестого ребенка: гордо показала беременный живот

Наталья Водянова воспитывает пятерых детей, старшему из них — Лукасу уже 24 года. Но, скоро в семье модели будет еще один малыш. Звезда подиума объявила, что беременна.

Водянова появилась на обложке французского VOGUE, продемонстрировав внушительных размеров живот. "Наталья Водянова призналась, что беременна. Это ее шестой ребенок. Я сразу поняла, что она должна сняться для нашей летней обложки", — говорится в анонсе свежего выпуска журнала.

Одной из первых модель поздравила Ксения Собчак. Журналистка обратилась к Водяновой со страницы своего блога.

"Наташа, дорогая, поздравляю! Если и анонсировать шестую беременность, то только с обложки Vogue и на фоне берез. Кстати говоря, это будет третий общий ребенок Наташи с Антуаном Арно!" — написала Собчак.

Напомним, модель родила троих старших детей от британского аристократа Джастина Портмана. Самый старший ее сын — Лукас на днях с отличием окончил Брауновский университет. 20-летняя дочь Натальи Нева и 19-летний Виктор продолжают учиться в престижных заграничных колледжах. От второго мужа Антуана Арно Водянова родила сыновей Максима и Романа, им сейчас 12 и 10 лет.