Делегации из стран Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока с интересом рассматривают российские разработки. Подробно расспрашивают, как устроены наши беспилотники, подолгу задерживаются у стендов с модернизированными автоматами Калашникова. Госкорпорация "Ростех" впервые показала новейший зенитный комплекс "Цитадель". Он уже стоит на вооружении российской армии и успешно справляется с украинскими дронами. Для многих стран такие системы противовоздушной обороны сейчас в приоритете.

В составе делегаций - советники глав государств, руководители силовых ведомств, секретари совбезов. Главный вопрос - как совместно выстроить надежную систему безопасности в условиях нападок стран Запада.

Международный форум безопасности посетят около 140 иностранных делегация из 120 стран - включая почти все страны Африки, партнеров по ШОС, БРИКС и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. А также большинство стран Ближнего Востока и Латинской Америки. В общей сложности в Москве соберутся делегаты из стран, в которых проживает 70 процентов населения земного шара.

Лично каждую новинку оборонпрома осмотрел секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу. С экспонатами знакомился вместе с коллегой из Беларуси Александром Вольфовичем. Перед экскурсией по выставке глава Совбеза показал белорусскому военачальнику, что подвиг каждого советского солдата бережного хранится в архиве Великой Отечественной войны.

О важности технологий, которые разрабатываются с учетом опыта спецоперации, ранее Сергей Шойгу говорил и на заседании Комитета секретарей Совбезов ОДКБ: "Например, пролет по территории Прибалтики беспилотных летательный аппаратов из Украины к нам туда на северо-запад. Тут существует два варианта. Либо у вас полностью отсутствует система противовоздушной обороны и вы ничего не видите и не слышите, либо вы соучастники".

В рамках форума Сергей Шойгу провел двусторонние переговоры с коллегами из ЮАР, Конго, Монголии, Филиппин и Индонезии. А обсудить было что. Например, информационную безопасность. В сфере прогрессирующего искусственного интеллекта Запад все больше манипулирует подлогами фактов или замалчиванием событий, которые попросту не могут остаться незамеченными. Наглядный пример – реакция западных СМИ на убийство киевским режимом детей в колледже в Старобельске.

"Постоянные представители западных стран при ООН, то есть квалифицированные дипломаты, люди, которые должны нести ответственность за свои слова, не просто усомнились, а чуть ли не обвинили нашу страну, что якобы этого теракта совершенного киевским режимом и вовсе не было. И что ВСУ не наносили удар по школе. И что якобы в этой школе чуть ли были не какие-то военные", - отметила Мария Захарова, представитель МИД России.

Особое возмущение у нашего МИДа вызвало игнорирование этой трагедии японскими журналистами, которым, к слову, ехать в Старобельск в угоду Западу запретили власти Токио. Однако на форум репортеры, разумеется, приехали. Правда, хоть сколько-нибудь убедительных доводов, почему отказались освещать жестокость киевского режима, найти так и не сумели.

Впрочем, российский МИД готов еще раз отдельно свозить японских репортеров на место трагедии. А форум по безопасности продлится до конца недели. Большинство иностранных делегаций рассчитывают во время сессий подписать ряд соглашений о долгосрочном партнерстве с Россией.